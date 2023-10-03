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Реал в непростом матче одолел Наполи

Новости футбола Сегодня, 17:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Реал в непростом матче одолел Наполи Фото: https://twitter.com/realmadriden

Реал Мадрид в другом туре Лиги Чемпионов отправился в Италию на матч против Наполи.

Счет в игре открыли действующие обладатели Серии А. На 19-й минуте Эстигор отметился голом и вывел Наполи вперед. Однак буквально через восемь минут счет стал ничейным благодаря усилиям Винисиуса. Реалу потребовалось немного времени, чтобы выйти вперед. На 34-й минуте Джуд Беллингем забил после передачи Камавинги.

После перерыва хозяевам удалось сравнять счет. На 54-й минуте Зелинский реализовал пенальти. Неаполитанцы были близки к тому, чтобы выйти вперед, но чудесный удар от Вальверде расстроил все усилия. Именно этот гол принес Реалу победу во втором туре Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. Второй тур

Наполи - Реал - 2:3
Голы: 1:0 - 19 Эстигор, 1:1 - 27 Винисиус, 1:2 - 34 Беллингем, 2:2 - 54 Зелинский, 2:3 - 78 Мерет (автогол)

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