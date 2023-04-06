"Реал" в лидерах: сколько УЕФА заплатил клубам за участие в Лиге чемпионов

По итогам прошлого еврокубкового сезона “Реал” заработал 133,7 млн евро, что является наибольшей суммой среди всех участников Лиги чемпионов.

Второе место занял "Ливерпуль" с заработком 120 млн евро, а следом идут "Бавария" (110 млн) и "Манчестер Сити" (109 млн).

Участникам группового турнира выплатили в среднем 61,8 млн евро, при этом наименьшую сумму в размере 23,7 млн евро заработал "Шериф".

Что касается “Барселоны”, то за выступление в Лиге чемпионов ей заплатили 64,6 млн евро, а за участие в плей-офф Лиги Европы - 6,4 млн евро.