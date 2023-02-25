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"Реал" в большинстве едва не проиграл в дерби Мадрида

Новости футбола Сегодня, 14:32
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Испании “Реал" на своем поле сыграл вничью с “Атлетико” со счетом 1:1.

В середине второго тайма гости остались вдесятером из-за удаления Анхеля Корреа. На 78-й минуте счет открыл Хосе Хименес, но вскоре равновесие восстановил Альваро Родригес.

“Реал”, набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетико” с 42 очками остался на четвертой позиции.

“Реал” – “Атлетико” - 1:1 (0:0)
Голы: Хименес, 78 - 0:1, Родригес, 85 - 1:1

“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдигер, Милитао, Начо (Родригес, 77), Кроос (Камавинга, 63), Себальос (Модрич, 63), Вальверде, Бензема, Асенсио (Тчуамени, 63), Винисиус Жуниор.

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23), Льоренте (Лемар, 57), Сауль (Мората, 76), Коке (Витцель, 77), Барриос (Корреа, 46), Карраско, Гризманн.

Удаление: Корреа (64).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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