"Реал" узнал потенциальных соперников на клубном чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) провела жеребьевку плей-офф клубного чемпионата мира.

В первом раунде “Аль-Ахли” (Египет) сыграет с “Окленд Сити" (Новая Зеландия). Победитель этого матча сыграет с “Сиэтл Саундерс” (США). Лучший из этих трех команд выйдет в полуфинал и встретится с “Реалом”.

В другой половине сетки сыграют “Видад” (Марокко) и “Аль-Хилаль” (Саудовская Аравия). В полуфинале победитель этого противостояния встретится с “Фламенго” (Бразилия).

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