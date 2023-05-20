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“Реал” уже начал поиски замены для Бензема

Новости футбола 20 мая 2023, 10:35
“Реал” уже начал поиски замены для Бензема “Реал” уже начал поиски замены для Бензема

“Реал” намерен заполучить нападающего высшего уровня на новый сезон.

По сообщениям испанских СМИ, “королевский” клуб нацелился на нападающего “Манчестер Сити” Хулиана Альвареса.

В “Реале” уже присматривают замену Кариму Бензема, который медленно приближается к концу своей карьеры.

Альварес выступает в Англии с прошлого года. Всего за “Сити” он провел 46 матчей, забив 16 голов и отдав пять передач.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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