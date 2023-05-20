“Реал” уже начал поиски замены для Бензема

“Реал” намерен заполучить нападающего высшего уровня на новый сезон.

По сообщениям испанских СМИ, “королевский” клуб нацелился на нападающего “Манчестер Сити” Хулиана Альвареса.

В “Реале” уже присматривают замену Кариму Бензема, который медленно приближается к концу своей карьеры.

Альварес выступает в Англии с прошлого года. Всего за “Сити” он провел 46 матчей, забив 16 голов и отдав пять передач.