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Реал уверенно победил Лас-Пальмас на своем домашнем стадионе

Новости футбола Сегодня, 14:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Реал уверенно победил Лас-Пальмас на своем домашнем стадионе Фото: https://twitter.com/realmadriden

На стадионе Сантьяго Бернабеу "Реал" принимал Лас-Пальмас в рамках седьмого тура Ла Лиги. После поражения, которое "сливочные" потерпели от Атлетико в предыдущем матче, и команда стремилась реабилитироваться перед своими болельщиками.

Реал уверенно контролировал игру в первом тайме. Команда под руководством Карло Анчелотти совершила 18 ударов в сторону ворот и восемь ударов в створ. Лас-Пальмас не смог нанести ни одного удара в створ ворот. Несмотря на такое преимущество, Реал забил лишь в компенсированное время, благодаря Диасу.

В начале второго тайма хозяева увеличили свое преимущество. На 54-й минуте Хоселу забил второй гол для "Реала" после передачи Родриго. К слову, этот гол сделал Хоселу первым игроком клуба в 21-м веке, который забил в каждом из первых четырех домашних матчей за Реал в Ла Лиге.

Реал спокойно удержал свое преимущество в два мяча и одержал шестую победу в Ла Лиге в этом сезоне. Команда Анчелотти набрала 18 очков и занимает второе место в таблице Ла Лиги.

Ла Лига. Седьмой тур

"Реал" - "Лас-Пальмас" - 2:0
Голы: 1:0 - 45+3 Диас, 2:0 - 54 Хоселу

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