"Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов мадридский “Реал” на своем поле обыграл лондонский “Челси” со счетом 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Марко Асенсио.

Стоит отметить, что гости с 59-й минуты играли вдесятером из-за удаления Бена Чилуэлла.

Ответный матч “Челси” - “Реал” состоится 18 апреля.

“Реал” Испания – “Челси” Англия - 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 21 - 1:0, Асенсио, 74 - 2:0

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич (Себальос, 81), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.

“Челси”: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Феликс (Чалоба, 65).

Удаление: Чилуэлл (59).

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