"Реал" уверен в трансфере Мбаппе этим летом

Нападающий парижского “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно перейдет в мадридский “Реал”, сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

По сведениям источника, руководство королевского клуба уверено, что трансфер удастся оформить в ближайшие дни. Сумма трансфера может составить 150-200 миллионов евро. Зарплата 24-летнего француза в испанском клубе может составить около 50 миллионов евро в год.

Мбаппе выступает за “Пари Сен-Жермен” с лета 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. “Реал” финишировал на втором месте в чемпионате Испании. Таким образом, мадридцы также сыграют в главном клубном европейском турнире.