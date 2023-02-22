"Реал" установил уникальный рекорд на "Энфилде"

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Реал” обыграл “Ливерпуль” на выезде со счетом 5:2.

Таким образом, испанцы стали первой командой в истории, которая смогла забить пять голов мерсисайдцам на “Энфилде” в рамках еврокубка.

Также в этом матче был повторен рекорд Дидье Дрогба. Форвард “Ливерпуля” Мохаммед Салах забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд ивуарийца в Лиге чемпионов среди африканских игроков.

Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде.