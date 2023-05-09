"Реал" упустил победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов “Реал” и “Манчестер Сити” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 36-й минут счет открыл Винисиус Жуниор, но в середине второго тайма равновесие восстановил Кевин де Брюйне.

Ответный матч “Манчестер Сити” - “Реал” состоится в Англии 17 мая.

“Реал” Испания – “Манчестер Сити” Англия - 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 36 - 1:0, де Брюйне, 67 - 1:1

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Силва, Родри, Холанд.

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