"Реал" уничтожил "Ливерпуль" в феерическом матче Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Реал” на выезде разгромил “Ливерпуль” со счетом 5:2.

Победу королевскому клубу принесли дубли Винисиуса Жуниора и Карима Бензема, а также гол Эдера Милитао. У хозяев отличились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

Ответный матч “Реал” - “Ливерпуль” состоится в Мадриде 15 марта.

“Ливерпуль” Англия – “Реал” Испания - 2:5 (2:2)

Голы: Нуньес, 4 - 1:0, Салах, 14 - 2:0, Винисиус Жуниор, 21 - 2:1, Винисиус Жуниор, 36 - 2:2, Милитао, 47 - 2:3, Бензема, 55 - 2:4, Бензема, 67 - 2:5

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).

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