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"Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании

Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В ответном матче ½ финала Кубка Испании “Реал” на выезде разгромил “Барселону” со счетом 4:0.

Победу королевскому клубу принесли хет-трик Карима Бензема и гол Винисиуса Жуниора.

В финале мадридцы сыграют с “Осасуной”.

“Барселона” – “Реал” - 0:4 (0:1) - первый матч - 1:0
Голы: Винисиус Жуниор, 45 - 0:1, Бензема, 50 - 0:2, Бензема, 58 (с пенальти) - 0:3, Бензема, 80 - 0:4

“Барселона”: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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