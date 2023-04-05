"Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании

В ответном матче ½ финала Кубка Испании “Реал” на выезде разгромил “Барселону” со счетом 4:0.

Победу королевскому клубу принесли хет-трик Карима Бензема и гол Винисиуса Жуниора.

В финале мадридцы сыграют с “Осасуной”.

“Барселона” – “Реал” - 0:4 (0:1) - первый матч - 1:0

Голы: Винисиус Жуниор, 45 - 0:1, Бензема, 50 - 0:2, Бензема, 58 (с пенальти) - 0:3, Бензема, 80 - 0:4

“Барселона”: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).

Не пропустите: "Реал" может расстаться с титулованным ветераном.