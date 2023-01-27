"Реал" теряет основного защитника

Французский защитник мадридского “Реала” Ферлан Менди выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение левого бедра. Травму он получил в матче 1/4 финала Кубка Испании с “Атлетико” (3:1). Сроки восстановления игрока составят не меньше месяца.

Таким образом, француз не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ливерпуля” 21 февраля.

В нынешнем сезоне 27-летний Менди провел за “Реал” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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