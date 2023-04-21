"Реал" теряет ключевого футболиста из-за травмы

Защитник "Реала" Давид Алаба, скорее всего, не сможет восстановиться к финалу Кубка Испании против "Осасуны", который пройдет 6 мая.

Как пишет Marca, также существует большая вероятность, что австриец не поможет своей команде в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Напомним, что опытный защитник травмировался в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против “Челси” (2:0).

Также в первой игре с “Ман Сити" “Реалу” не поможет Эдер Милитао из-за дисквалификации.