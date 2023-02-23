"Реал" теряет двух основных игроков

Футболисты мадридского “Реала” - австрийский защитник Давид Алаба и бразильский нападающий Родриго Гоэс выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

У австрийца диагностировано повреждение сухожилия бицепса правой ноги. Он пропустит не менее месяца. Бразилец травмировал грушеподобную мышцу и не сможет играть около 10 дней. Оба игрока получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ливерпуля” (5:2). Таким образом, они пропустят ближайшие матчи с “Атлетико” (25 февраля) в чемпионате Испании и с “Барселоной” (2 марта) в первом матче ½ финала Кубка Испании.

В нынешнем сезоне 22-летний Родриго провел за “Реал" 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 30-летнего Алаба два забитых мяча и три голевые передачи в 29 поединках.

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