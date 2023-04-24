"Реал" теряет Азара

Бельгийский нападающий мадридского “Реала” Эден Азар выбыл из строя из-за травмы, сообщает Relevo.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение щиколотки. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против “Жироны” (25 апреля).

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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