Реал сумел продлить контракт с лидером команды

Мадридский "Реал" объявил о подписании нового контракта с французским полузащитником Эдуарду Камавингой.

Как пишет официальный сайт мадридской команды, новое соглашение футболиста рассчитано до 2029 года.

Один из ключевых игроков сборной Франции присоединился к "сливочным" два года назад из французского клуба "Ренн". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В свой дебютный сезон он помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Камавинга уже успел провести 12 матчей в испанской Ла Лиге под руководством тренера Карло Анчелотти. К слову, пока игрок не отмечался результативными действями.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице после 12 туров, отставая на два очка от лидера "Жироны".