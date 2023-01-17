"Реал Сосьедад" вышел в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании “Реал Сосьедад” обыграл “Мальорку” со счетом 1:0 и пробился в четвертьфинал.

Победу баскскому клубу принес гол Роберта Наварро.

“Реал Сосьедад” – “Мальорка” - 1:0 (1:0)

Гол: Наварро, 5 - 1:0

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Горосабель (Элустондо, 61), Ле Норман, Пачеко, Муньос, Мендес (Ильярраменди, 60), Мерино (Марин, 46), Субименди, Наварро (Кубо, 70), Серлот (Фернандес, 60), Ойарсабаль.

“Мальорка”: Грейф, Гонсалес, Вальент, Копете, Гайя (Маффео, 78), Куфре (Гренье, 57), Батталья, Ли Кан Ин, Санчес (Дани Родригес, 74), Анхель Родригес (Ндиайе, 74), Кадевере (Пратс, 57).

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