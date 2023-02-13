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"Реал Сосьедад" выиграл в Барселоне

Новости футбола Сегодня, 17:00
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна на выезде обыграл “Эспаньол” из Барселоны со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Такефусы Кубо и Александра Серлота, а также автогол Леандро Кабреры. У хозяев отличились Серджи Дардер и Брайана Оливана.

“Реал Сосьедад”, набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 21 очком остался на 17-й позиции.

“Эспаньол” – “Реал Сосьедад” - 2:3 (0:1)
Голы: Кубо, 23 - 0:1, Серлот, 51 - 0:2, Кабрера, 63 (автогол) - 0:3, Дардер, 74 - 1:3, Оливан, 87 - 2:3

“Эспаньол”: Фернандес, Видаль (Ласо, 69), Хиль (Санчес, 46), Кабрера, Калеро (Гомес, 44), Оливан, Меламед (Суарес, 46), Дардер, Винисиус Коста (Грагера, 90), Брэйтуэйт, Пуадо.

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Ле Норман, Субельдия, Рико, Ильярраменди (Марин, 81), Мендес (Мерино, 71), Субименди, Кубо, Барренечеа (Сола, 81), Серлот (Фернандес, 81), Ойарсабаль (Наварро, 71).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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