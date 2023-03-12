"Реал Сосьедад" упустил победу в матче Ла Лиги

В матче 25-го тура чемпионата Испании “Мальорка” и “Реал Сосьедад" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Карлос Фернандес, но в начале второго тайма равновесие восстановил Ли Кан Ин.

“Реал Сосьедад”, набрав 45 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 32 очками поднялась на 10-ю позицию.

“Мальорка” – “Реал Сосьедад” - 1:1 (0:1)

Голы: Фернандес, 3 - 0:1, Ли Кан Ин, 50 - 1:1

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, Коста (Пратс, 46), Дани Родригес (Анхель Родригес, 68), Руис де Галаррета (Батталья, 82), Баба, Ли Кан Ин (Санчес, 82), Кадевере (Ндиайе, 46).

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Рико, Сильва (Кубо, 81), Мендес, Мерино, Субименди, Фернандес (Серлот, 63), Ойарсабаль (Чо, 70).

Не пропустите: "Реал" обыграл “Эспаньол" в Ла Лиге.