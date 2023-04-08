"Реал Сосьедад" победил в домашнем матче Ла Лиги

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на своем поле обыграл “Хетафе” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Микеля Ойарсабаля и Такефусы Кубо.

“Реал Сосьедад”, набрав 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Хетафе” с 30 очками остался на 14-й позиции.

“Реал Сосьедад” – “Хетафе” - 2:0 (1:0)

Голы: Ойарсабаль, 45 - 1:0, Кубо, 60 - 2:0

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Мендес (Элустондо, 84), Мерино, Сильва (Чо, 84), Гевара (Ильярраменди, 46), Кубо (Барренечеа, 66), Ойарсабаль (Серлот, 66).

“Хетафе”: Сория, Суарес (Иглесиас, 72), Джене, Дуарте, Альдерете, Максимович (Вильяр, 72), Милья (Альгобия, 58), Унал, Мунир (Аленья, 72), Майораль (Сеоане, 86), Порту.

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