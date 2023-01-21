"Реал Сосьедад" победил мадридский клуб

В матче 18-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на выезде обыграл “Райо Вальекано” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Александра Серлота и Андера Барренечеа.

“Реал Сосьедад”, набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 26 очками остался на девятой позиции.

“Райо Вальекано" – “Реал Сосьедад” - 0:2 (0:2)

Голы: Серлот, 15 - 0:1, Барренечеа, 36 - 0:2

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу (Сальви Санчес, 84), Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Нтека, 67), Гарсия, Унаи Лопес (Комесанья, 46), Паласон (Фалькао, 67), Сисс, Камельо (Мартин, 83).

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико, Мендес (Мартин, 65), Марин (Фернандес, 81), Сильва (Оласагасти, 65), Ильярраменди, Серлот (Ойарсабаль, 65), Барренечеа (Наварро, 70).

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