"Реал Сосьедад" одержал уверенную победу в Ла Лиге и ворвался в топ-3

В матче 15-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад" на своем поле обыграл “Осасуну” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Браиса Мендеса и Александра Серлота.

“Реал Сосьедад", набрав 29 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Осасуна” с 23 очками осталась на девятой позиции.

“Реал Сосьедад” – “Осасуна” - 2:0 (1:0)

Голы: Мендес, 22 - 1:0, Серлот, 64 - 2:0

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва (Горосабель, 81), Мендес (Ильярраменди, 80), Субименди, Кубо (Мартин, 81), Серлот (Ойарсабаль, 87), Чо (Наварро, 75).

“Осасуна”: Фернандес, Пенья, Хуан Крус (Эз Абде, 78), Унаи Гарсия (Рубен Гарсия, 65), Давид Гарсия, Санчес, Мойсес Гомес, Торро (Брашанац, 66), Монкайола, Орос (Кике Гарсия, 58), Чими Авила (Барха, 77).

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