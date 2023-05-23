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"Реал Сосьедад" одержал победу в домашнем матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:30
"Реал Сосьедад" одержал победу в домашнем матче Ла Лиги Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на своем поле обыграл “Альмерию” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Такефусо Кубо. Гости с 36-й минуты играл вдесятером из-за удаления Луиса Суареса.

“Реал Сосьедад”, набрав 68 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 39 очками осталась на 15-й позиции.

“Реал Сосьедад” – “Альмерия” - 1:0 (1:0)
Гол: Кубо, 45 - 1:0

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Горосабель (Элустондо, 82), Ле Норман, Пачеко, Муньос, Кубо, Сильва (Мендес, 20), Мерино, Субименди, Фернандес (Серлот, 61), Ойарсабаль (Барренечеа, 62).

“Альмерия”: Фернандо, Эли, Бабич, Акьеме, Портильо (Диего Соуза, 57), де ла Ос (Эмбарба, 82), Пучмаль (Рамазани, 68), Саму Кошта (Эгуарас, 46), Посо, Лазаро (Робертоне, 57), Суарес.

Удаление: Суарес (36).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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