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"Реал Сосьедад" одержал 3-ю победу подряд в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 10:15
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на выезде обыграл “Альмерию” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Давида Сильвы и Александера Серлота. Для басков победа стала третьей подряд.

“Реал Сосьедад”, набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 17 очками осталась на 14-й позиции.

“Альмерия” – “Реал Сосьедад” - 0:2 (0:0)
Голы: Сильва, 47 - 0:1, Серлот, 52 - 0:2

“Альмерия”: Фернандо, Мендес (Посо, 75), Эли, Бабич, Акьеме, де ла Ос, Мелеро, Робертоне (Лазаро, 66), Суарес (Эмбарба, 55), Рамазани (Диего Соуза, 66), Туре (Портильо, 66).

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва (Наварро, 81), Ильярраменди (Гевара, 82), Мерино (Марин, 72), Субименди, Кубо (Ойарсабаль, 72), Серлот (Мартин, 86).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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