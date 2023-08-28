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Реал Сосьедад объявил о переходе опытного защитника Арсенала

Новости футбола Сегодня, 05:30
Реал Сосьедад объявил о переходе опытного защитника Арсенала Фото: сайт ФК Реал Сосьедад/Автор неизвестен

Пресс-служба “Реала Сосьедад” из Сан-Себастьяна на официальном сайте объявила о переходе защитника лондонского “Арсенала” и сборной Шотландии Кирана Тирни.

Испанский клуб арендовал футболиста сроком на один год. “Реал Сосьедад” заплатил за аренду игрока определенную сумму, которая не разглашается. При этом испанцы будут полностью платить шотландцу зарплату, которая составляет шесть миллионов 670 тысяч евро в год.

26-летний Тирни перешел в “Арсенал” летом 2019 года. Он перешел в английский клуб из шотландского клуба “Селтик”. Всего он провел за “канониров” 124 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. В составе “Арсенала” Тирни становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/2020, а также два раза выиграл Суперкубок Англии в 2020 и 2023 годах. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Тирни с 2016 года играет за сборную Шотландии. Всего он провел за шотландскую национальную команду 39 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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