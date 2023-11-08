Реал Сосьедад обыграл Бенфику и историческая ничья Униона. Результаты игр групп C и D

В среду, 8 ноября, продолжились матчи четвертого тура Лиги Чемпионов. Реал Сосьедад сыграл домашний матч против Бенфики, а Унион отправился в гости к Наполи.

Реал Сосьедад - Бенфика - 3:1

"Баски" очень удачно начали матч. Уже на шестой минуте Микель Мерино открыл счет в матче, через пять минут Реал Сосьедад удвоил преимущество благодаря голу Микеля Оярсабаля. Через несколько минут счет мог стать 3:0, но арбитры отменили гол из-за игры рукой. На 21-й минуте испанцы все-таки забили в третий раз. Первый тайм мог завершиться даже 4:0, но Браис Мендес не реализовал пенальти в середине второго тайма.

После перерыва Бенфика ответила одним голом, Рафа Силва забил на 49-й минуте. Казалось, что Бенфика сможет забить еще и вернуть интригу в матче, но Сосьедад спокойно оборонялся и не давал португальцам создать еще какой-либо момент.

Реал Сосьедад побеждает 3:1 и, на данный момент, выходит на первое место в группе D, имея в активе десять очков. Бенфика занимает последнее место с "нулем".

Наполи - Унион Берлин

Первая половина матча проходила весьма равной игры с небольшим преимуществом хозяев. На 30-й минуте Ангисса отметился голом, но его отменили из-за фола в атаке. Наполи понадобилось девять минут, чтобы все-таки выйти вперед. Маттео Политано открыл счет в конце первого тайма.

Унион Берлин ответил своим голом в начале второго тайма. Давид Датро Фофана на 52-й минуте восстановил паритет в счете. Наполи хотел победить в этой игре, но Унион почти всем составом оборонял свой результат. И все-таки удержал ничью.

Наполи и Унион играют вничью 1:1 и делят очки. Наполи сохраняет второе место в группе C, имея семь очков. Немецкая команда набирает свои первые очки в еврокубковой истории.