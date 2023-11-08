EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Реал Сосьедад обыграл Бенфику и историческая ничья Униона. Результаты игр групп C и D

Реал Сосьедад обыграл Бенфику и историческая ничья Униона. Результаты игр групп C и D

Новости футбола Вчера, 14:49
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Реал Сосьедад обыграл Бенфику и историческая ничья Униона. Результаты игр групп C и D Фото: https://twitter.com/fcunion

В среду, 8 ноября, продолжились матчи четвертого тура Лиги Чемпионов. Реал Сосьедад сыграл домашний матч против Бенфики, а Унион отправился в гости к Наполи.

Реал Сосьедад - Бенфика - 3:1

"Баски" очень удачно начали матч. Уже на шестой минуте Микель Мерино открыл счет в матче, через пять минут Реал Сосьедад удвоил преимущество благодаря голу Микеля Оярсабаля. Через несколько минут счет мог стать 3:0, но арбитры отменили гол из-за игры рукой. На 21-й минуте испанцы все-таки забили в третий раз. Первый тайм мог завершиться даже 4:0, но Браис Мендес не реализовал пенальти в середине второго тайма.

После перерыва Бенфика ответила одним голом, Рафа Силва забил на 49-й минуте. Казалось, что Бенфика сможет забить еще и вернуть интригу в матче, но Сосьедад спокойно оборонялся и не давал португальцам создать еще какой-либо момент.

Реал Сосьедад побеждает 3:1 и, на данный момент, выходит на первое место в группе D, имея в активе десять очков. Бенфика занимает последнее место с "нулем".

Наполи - Унион Берлин

Первая половина матча проходила весьма равной игры с небольшим преимуществом хозяев. На 30-й минуте Ангисса отметился голом, но его отменили из-за фола в атаке. Наполи понадобилось девять минут, чтобы все-таки выйти вперед. Маттео Политано открыл счет в конце первого тайма.

Унион Берлин ответил своим голом в начале второго тайма. Давид Датро Фофана на 52-й минуте восстановил паритет в счете. Наполи хотел победить в этой игре, но Унион почти всем составом оборонял свой результат. И все-таки удержал ничью.

Наполи и Унион играют вничью 1:1 и делят очки. Наполи сохраняет второе место в группе C, имея семь очков. Немецкая команда набирает свои первые очки в еврокубковой истории.

Связанные команды и лиги
Реал Сосьедад Унион Наполи Бенфика Лига Чемпионов
Популярные новости
Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов
Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов
Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов
"Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ
Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса
Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 Новости футбола Вчера, 17:55 Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:01 Хейлунд стал лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне, но есть один нюанс Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:22 Анчелотти рассказал о срочной замене вратаря Реала перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:17 Кто получил 9.1? Названы оценки игроков за матч Лиги Чемпионов Реал – Брага Новости футбола Сегодня, 00:14 Эрик тен Хаг недоволен удалением Рашфорда в матче с Копенгагеном Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 18:13 Матч-триллер в Дании на 7 голов. Оценки игроков за поединок ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия — Рома 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аякс — Брайтон 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль 9 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта — Штурм 9 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 10 ноября 2023 года