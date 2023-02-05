"Реал Сосьедад" неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги

В матче 20-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на своем поле проиграл “Вальядолиду” со счетом 0:1.

Единственный гол забил Кайл Ларин.

“Вальядолид”, набрав 23 очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал Сосьедад” с 39 очками остался на третьем месте.

“Реал Сосьедад” – “Вальядолид” - 0:1 (0:0)

Гол: Ларин, 73 - 0:1

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 46), Ильярраменди (Оласагасти, 77), Субименди, Кубо, Наварро (Ойарсабаль, 62), Марин (Фернандес, 84), Барренечеа (Мендес, 46), Серлот.

“Вальядолид”: Масип, Перес, Санчес, Онгла (Эль-Ямик, 84), Оласа, Мончу, Кике Перес (Агуадо, 67), Плата (Лукас Роза, 84), Леон (Ларин, 59), Мачис, Плано (Санчес, 59).

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