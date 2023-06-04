"Реал Сосьедад" хочет бесплатно подписать защитника "Реала"

"Реал Сосьедад" проявляет интерес к защитнику мадридского “Реала” Альваро Одриосолу, сообщает CadenaSER.

По сведениям источника, клуб из Сан-Себастьяна хочет бесплатно подписать футболиста, несмотря на то, что его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года. При этом тренерский штаб “Реала” не рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 27-летний Одриосола провел за “Реал” шесть матчей во всех турнирах, сыграв в сумме 93 минуты, и не отметился результативными действиями.