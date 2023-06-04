"Реал Сосьедад" хочет бесплатно подписать защитника "Реала"
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Альваро Одриосолы/Автор неизвестен
"Реал Сосьедад" проявляет интерес к защитнику мадридского “Реала” Альваро Одриосолу, сообщает CadenaSER.
По сведениям источника, клуб из Сан-Себастьяна хочет бесплатно подписать футболиста, несмотря на то, что его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года. При этом тренерский штаб “Реала” не рассчитывает на игрока.
В нынешнем сезоне 27-летний Одриосола провел за “Реал” шесть матчей во всех турнирах, сыграв в сумме 93 минуты, и не отметился результативными действиями.
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