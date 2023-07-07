"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе

Мадридский “Реал” согласовал условия контракта с нападающим парижского “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, зарплата футболиста в королевском клубе составит 50 миллионов евро. Данное предложение действует как летом 2023 года, так и летом 2024 года. Сумма отступных в контракте француза составит один миллиард евро.

Ранее сообщалось, что “Реал” ведет переговоры с ПСЖ о покупке 24-летнего Мбаппе в летнее трансферное окно. Мадридский клуб готов заплатить за форварда 200 миллионов евро. Впрочем, в Париже данное предложение считают недостаточным, так как руководство клуба хочет получить 250 миллионов евро и еще 50 миллионов евро в качестве бонусов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с французским клубом действует до лета 2024 года.