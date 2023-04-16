"Реал" согласовал новый контракт с один из лидеров

Мадридский “Реал” договорился о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2024 года.

Стоит отметить, что ранее хавбек отказывался от нового контракта, так как думал о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне 33-летний Кроос провел за “Реал” 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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