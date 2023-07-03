Главная Новости "Реал" согласился продать звездного француза в Саудовскую Аравию

"Реал" согласился продать звездного француза в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Реал" согласился продать звездного француза в Саудовскую Аравию Фото: твиттер Реала

"Реал" готов выслушать предложения от клубов из Саудовской Аравии по Ферлану Менди.

Как пишет Football Espana, 28-летнему французскому крайнему защитнику разрешат сменить клуб, если за него будет предложено не менее 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что за последний год французский футболист потерял место в стартовом составе под руководством тренера Карло Анчелотти, в связи с чем клуб не против продажи бывшего ключевого игрока.

Сам итальянский тренер в комментарии СМИ признавался, что не горит желанием как можно скорее избавиться от французского игрока, но "Реал" при этом готов выслушать приемлемые предложения по его трансферу.

Под вопрос будущее Менди в “Реале” также ставит и вероятное возвращение Франа Гарсии – дополнительного конкурента для француза. Кроме того, на позиции левого защитника может запросто сыграть и австриец Давид Алаба.

Интересно, что в контракте Менди прописана сумма отступных в 250 миллионов евро, но “сливочные” готовы отпустить его и за 10% от этой суммы.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги Менди сыграл 18 матчей за “Реал”, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Новости футбола Сегодня, 04:00 Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола Вчера, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола Вчера, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону" Новости футбола Вчера, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"
"Ливерпуль" купил лидера "РБ Лейпциг" за 70 млн евро Новости футбола Вчера, 11:26 "Ливерпуль" купил лидера "РБ Лейпциг" за 70 млн евро
"Милан" купил опытного полузащитника "Челси" Новости футбола 30 июн 2023, 13:26 "Милан" купил опытного полузащитника "Челси"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:34 Легенда "Динамо" отказывается второй раз возглавлять клуб Новости футбола Сегодня, 06:00 “Наполи” нацелился на игрока с украинскими корнями Новости футбола Сегодня, 05:25 Неймару предложили космические деньги в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 05:00 "Реал" согласился продать звездного француза в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 04:42 "Манчестер Юнайтед" готовится разорвать трансферный рынок Новости футбола Сегодня, 04:08 “Интер Майами” подписывает двух легенд испанского футбола Новости футбола Сегодня, 04:00 Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Новости футбола Сегодня, 03:44 Тренер украинской молодежки высказался о сенсационной победе над Францией Новости футбола Сегодня, 03:11 "Челси" не оставляет надежд подписать топ-форварда Новости футбола Вчера, 17:15 45-летний Буффон дал ответ на 30-миллионое предложение из Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Польша U19 - Португалия U19 3 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гояс - Коритиба 4 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 4 июля 2023 года Футбол 04 июл 2023 Прогноз на матч РФШ - Елгава 4 июля 2023 года Футбол 04 июл 2023 Прогноз на матч Рига - Лиепая 4 июля 2023 года Футбол 04 июл 2023 Прогноз на матч Ланус - Велес Сарсфилд 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года