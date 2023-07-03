"Реал" согласился продать звездного француза в Саудовскую Аравию

"Реал" готов выслушать предложения от клубов из Саудовской Аравии по Ферлану Менди.

Как пишет Football Espana, 28-летнему французскому крайнему защитнику разрешат сменить клуб, если за него будет предложено не менее 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что за последний год французский футболист потерял место в стартовом составе под руководством тренера Карло Анчелотти, в связи с чем клуб не против продажи бывшего ключевого игрока.

Сам итальянский тренер в комментарии СМИ признавался, что не горит желанием как можно скорее избавиться от французского игрока, но "Реал" при этом готов выслушать приемлемые предложения по его трансферу.

Под вопрос будущее Менди в “Реале” также ставит и вероятное возвращение Франа Гарсии – дополнительного конкурента для француза. Кроме того, на позиции левого защитника может запросто сыграть и австриец Давид Алаба.

Интересно, что в контракте Менди прописана сумма отступных в 250 миллионов евро, но “сливочные” готовы отпустить его и за 10% от этой суммы.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги Менди сыграл 18 матчей за “Реал”, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.