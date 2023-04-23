"Реал" собирается установить миллиардные отступные в контракте 20-летнего таланта

Мадридский “Реал” собирается продлить контракт с французским полузащитником Эдуардо Камавинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб улучшит финансовые условия контракта. Кроме того, сумму отступных в новом соглашении планируется увеличить до одного миллиарда евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Камавинга провел за “Реал” 49 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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