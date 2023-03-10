"Реал" снова включился в борьбу за Холанда

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд все еще остается трансферной целью для “Реала”.

Как сообщает The Independent, испанский клуб надеется подписать норвежца летом.

Сделка интересует президента Флорентино Переса, который занимается поиском замены Кариму Бензема.

В “Реале” выражают надежду, что скандал вокруг финансовых нарушений “горожан” может помочь в работе над трансфером.