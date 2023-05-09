"Реал" сможет рассчитывать на своего лидера в матче с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, сможет ли хавбек команды Лука Модрич сыграть в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”.

По словам тренера, сейчас у Модрича всё в порядке, и он будет играть в матче.

Напомним, что ветеран “Реала” получил травму в игре между "Реалом" и "Жироной" 25 апреля.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет сегодня и начнется в 22:00 по киевскому времени.