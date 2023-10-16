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Реал следит за младшим братом Белингема

Новости футбола Сегодня, 11:40
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Реал следит за младшим братом Белингема Реал следит за младшим братом Белингема

Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем попал в сферу интересов Реала Мадрида, сообщает Sunderland Echo.

"Королевский клуб" уже отправил своих скаутов на матчи молодежной сборной Англии, в которую вызвали Джоба. В течение этого международного окна 18-летний полузащитник уже провел два матча - против Черногории и Уэльса. Замечание начать следить за Беллингемом-младшим дал лично Флорентино Перес, который полностью доволен игрой и результативностью старшего из братьев - десять голов и три ассиста в десяти матчах во всех турнирах.

Напомним, что старший брат Джоба, Джуд Беллингем, в июне 2023 года перешел в Реал Мадрид, согласно заявлению клуба с ним подписали контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера оценивается приблизительно в 133,9 миллионов евро, учитывая различные бонусы. Беллингем стал третьим игроком, которого "Реал" подписал за сумму, превышающую 100 миллионов евро, после Гарета Бэйла в 2013 году и Эдена Азара в 2019 году.

Дебютировал за клуб 12 августа 2023 года в матче 1-го тура чемпионата Испании против клуба "Атлетик Бильбао", выйдя в стартовом составе, а на 36-й минуте по пасу Давида Алабы забил свой первый гол за "Реал".

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