"Реал" с украинцем в основе обыграл "МЮ": новички забили по голу

В американском Хьюстоне в ночь на 27 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли мадридский “Реал” и “Манчестер Юнайтед”.

Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.

Уже на 6-й минуте новичок мадридского коллектива Джуд Беллингем отрыл счет, поразив ворота дебютанта "МЮ" Андре Онана. Второй мяч в составе “Реала” забил другой новичок - испанский форвард Хоселу. Он расписался в воротах африканского вратаря уже на 89-й минуте с передачи Лукаса Васкеса.

Интересно, что за “Реал” весь матч в воротах провел украинский вратарь Андрей Лунин, который не пропустил ни гола.

Следующий товарищеский матч “Реал” проведе с “Барселоной”, в то время как “Манчестер Юнайтед” сыграет с дортмундской “Боруссией”.

“Реал” - “МЮ” - 2:0

Голы: 1:0 – 6 Беллингем, 2:0 – 89 Хоселу.

Реал Мадрид – Лунин, Карвахаль (Васкес, 46), Алаба (Милитао, 46), Рюдигер (Начо, 46), Фран Гарсия (Менди, 46), Модрич (Браим Диас, 62), Тчуамени (Кроос, 46), Камавинга, Беллингем (Вальверде, 46), Винисиус Жуниор (Пас, 72), Родриго (Хоселу, 61).

Манчестер Юнайтед – Онана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 62), Варан (Магуайр, 62), Мартинес (Линделеф, 62), Шоу (Мактоминей, 62), Каземиро (Уильямс, 62), Бруну Фернандеш, Маунт (Пельистри, 62), Майну (Эриксен, 6; ван де Бек, 62), Гарначо (Антони, 62), Рэшфорд (Санчо, 62).

Предупреждения: Мартинес (42), Камавинга (70), Бруну Фернандеш (81).