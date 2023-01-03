"Реал" с трудом обыграл скромного соперника в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании “Реал” на выезде со счетом 1:0 обыграл “Касереньо” из 4-го дивизиона.

Единственный гол в середине второго тайма забил Родриго Гоэс.

“Касереньо” – “Реал” - 0:1 (0:0)

Гол: Родриго, 69 - 0:1

“Реал”: Лунин, Начо, Милитао (Рюдигер, 46), Одриосола (Вальехо, 51), Себальос, Тчуамени (Вальверде, 46), Камавинга, Васкес, Азар (Родригес, 68), Асенсио (Аррибас, 81), Родриго.

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