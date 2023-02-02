"Реал" решил избавиться от опытного нападающего

Мадридский “Реал” не будет продлевать контракт с нападающим Мариано Диасом, сообщает СОРЕ.

По сведениям источника, такое решение приняло руководство королевского клуба. Таким образом, форвард покинет команду на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний Диас провел за “Реал” пять матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи.

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