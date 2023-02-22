"Реал" разрешил ветерану команду самому принять решение о своем будущем

Защитник мадридского “Реала” Начо Фернандес рассказал, что клуб предложил ему самому принять решение о своем будущем.

“Реал” сказал мне, что я могу либо продлить контракт, либо уйти в другой клуб. Но я пока что не принял решение. В начале сезона я был в плохом состоянии. Я решу подумаю и решу позже, так как это решение коснется моей семьи", - приводит слова Начо журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес провел за “Реал” 25 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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