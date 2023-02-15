"Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги

В матче 21-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле разгромил “Эльче” со счетом 4:0.

Победу королевскому клубу принесли дубль Карима Бензема, голы Марко Асенсио и Луки Модрича.

“Реал”, набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 9 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Реал” – “Эльче” - 4:0 (3:0)

Голы: Асенсио, 8 - 1:0, Бензема, 31 (с пенальти) - 2:0, Бензема, 45 (с пенальти) - 3:0, Модрич, 80 - 4:0

“Реал”: Лунин, Карвахаль (Одриосола, 68), Начо, Милитао, Алаба, Себальос (Модрич, 68), Вальверде (Тчуамени, 68), Камавинга, Бензема (Мариано Диас, 78), Асенсио (Аррибас, 81), Родриго.

“Эльче”: Бадия, Кармона, Магальян, Роко (Верду, 57), Диего Гонсалес (Лирола, 73), Клерк, Фидель (Моренте, 58), Гумбау, Гути (Диоп, 58), Нтека (Бойе, 66), Понсе.

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