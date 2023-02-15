Главная Новости "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги

"Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле разгромил “Эльче” со счетом 4:0.

Победу королевскому клубу принесли дубль Карима Бензема, голы Марко Асенсио и Луки Модрича.

“Реал”, набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 9 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Реал” – “Эльче” - 4:0 (3:0)
Голы: Асенсио, 8 - 1:0, Бензема, 31 (с пенальти) - 2:0, Бензема, 45 (с пенальти) - 3:0, Модрич, 80 - 4:0

“Реал”: Лунин, Карвахаль (Одриосола, 68), Начо, Милитао, Алаба, Себальос (Модрич, 68), Вальверде (Тчуамени, 68), Камавинга, Бензема (Мариано Диас, 78), Асенсио (Аррибас, 81), Родриго.

“Эльче”: Бадия, Кармона, Магальян, Роко (Верду, 57), Диего Гонсалес (Лирола, 73), Клерк, Фидель (Моренте, 58), Гумбау, Гути (Диоп, 58), Нтека (Бойе, 66), Понсе.

Не пропустите: "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Эльче Ла Лига Испания
Популярные новости
"Барселона" Новости футбола Сегодня, 16:42 "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:42 Неймар может перейти в "Челси"
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:15 "Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето
Сборная Бразилии Новости футбола Сегодня, 14:15 Сборная Бразилии назначила нового главного тренера
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:58 ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:55 "Реал" может купить "Кварадону"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:07 Главные новости дня: 15 февраля Новости футбола Сегодня, 17:00 "Челси" проиграл Дортмунду в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:57 "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:53 "Бенфика" уверенно победила в 1/8 финала Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:29 "Манчестер Сити" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:15 Бензема вышел на 2-е место по голам за "Реал" в Ла Лиге. Вперед только один игрок Новости футбола Сегодня, 15:55 Канселу отреагировал на слухи об интересе "Реала" Новости футбола Сегодня, 15:42 Неймар может перейти в "Челси" Новости футбола Сегодня, 15:30 Футболист "Ювентуса" подозревается в нападении на свою бывшую девушку
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 16 фев 2023 Прогноз на матч Шахтер Донецк - Ренн 16 февраля 2023 года Футбол 16 фев 2023 Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург - Рома 16 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Хоффенхайм 17 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Осер - Лион 17 февраля 2023 года