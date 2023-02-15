"Реал", ПСЖ и английские топ-клубы поборются за форварда сборной Франции

Целая группа европейских топ-клубов проявляет интерес к нападающему франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло-Муани, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют “Реал”, “Пари Сен-Жермен”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”. Немецкий клуб готов рассмотреть возможность продажи форварда, но хочет получит за него не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло-Муани провел за “Айнтрахт” 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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