“Реал” проявляет интерес к форварду "Челси"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Челси” Каю Хаверцу.

Как пишет журналист Хосе Феликс Диас, испанский клуб рассматривает 23-летнего немца в качестве своего основного форварда.

Ранее СМИ писали, что нынешний лидер атак “Реала” Карим Бензема может покинуть клуб в ближайшее время, и саудовский “Аль-Иттихад” уже проявил интерес к французскому нападающему.

В текущем сезоне Хаверц сыграл 47 матчей за английский клуб, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.