"Реал" проиграл "Валенсии" в гостевом матче Ла Лиги

В матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде проиграл “Валенсии” со счетом 0:1.

Единственный гол на 33-й минуте забил Диего Лопес.

“Валенсия”, набрав 40 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 71 очком остался на 3-м месте.

“Валенсия” – “Реал” - 1:0 (1:0)

Гол: Лопес, 33 - 1:0

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 68), Джемерт, Озкаджар, Гайя, Алмейда, Нико Гонсалес, Герра, Клюйверт, Кавани (Лино, 58), Диего Лопес (Фулькье, 58).

“Реал”: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Менди (Карвахаль, 86), Себальос (Кроос, 65), Тчуамени (Вальверде, 86), Камавинга (Родриго, 46), Васкес, Асенсио (Модрич, 65), Винисиус Жуниор, Бензема.

Удаление: Винисиус Жуниор (90+7).

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