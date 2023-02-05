"Реал" проиграл в гостевом матче Ла Лиги

В матче 20-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде проиграл “Мальорке” со счетом 0:1.

Победу хозяевам принес автогол Начо. На 59-й минуте счет мог сравнять Марко Асенсио, но он не реализовал пенальти.

“Мальорка”, набрав 28 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 45 очками остался на второй позиции.

“Мальорка” – “Реал” - 1:0 (1:0)

Гол: Начо, 13 (автогол) - 1:0

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, Коста, Дани Родригес (Ндиайе, 68), Ли Кан Ин (Санчес, 78), Руис де Галаррета (Гренье, 90), Баба (Батталья, 78), Мурики.

“Реал”: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Себальос (Алаба, 71), Вальверде (Модрич, 64), Тчуамени (Кроос, 71), Асенсио (Мариано Диас, 71), Винисиус Жуниор, Родриго.

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