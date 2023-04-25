Главная Новости "Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги

"Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:32
"Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Испании “Жирона” на своем поле обыграла “Реал” со счетом 4:2.

Победу каталонскому клубу принес Валентин Кастельянос, который сделал покер. У гостей отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков провел на поле 72 минуте, но не отметился результативными действиями.

“Жирона”, набрав 41 очко, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 65 очками остался на второй позиции.

“Жирона” – “Реал” - 4:2 (2:1)
Голы: Кастельянос, 12 - 1:0, Кастельянос, 24 - 2:0, Винисиус Жуниор, 34 - 2:1, Кастельянос, 46 - 3:1, Кастельянос, 62 - 4:1, Васкес, 85 - 4:2

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто, Мартинес, Хуанпе, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 89), Рикельме (Рейньер, 89), Ромеу, Цыганков (Фернандес, 72), Мартин (Артеро, 90), Кастельянос (Стуани, 72).

“Реал”: Лунин, Карвахаль (Васкес, 79), Рюдигер, Милитао, Начо (Камавинга, 52), Модрич (Тчуамени, 63), Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 79).

Не пропустите: ПСЖ нацелился на француза из "Реала".

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Жирона Ла Лига Испания
Популярные новости
"Наполи" вырвал победу над "Ювентусом" Новости футбола 23 апр 2023, 16:49 "Наполи" вырвал победу над "Ювентусом"
"Манчестер Юнайтед" в тяжелейшем матче пробился в финал Кубка Англии Новости футбола 23 апр 2023, 14:26 "Манчестер Юнайтед" в тяжелейшем матче пробился в финал Кубка Англии
"Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге Новости футбола 23 апр 2023, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге
"Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ Новости футбола 23 апр 2023, 10:55 "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу Новости футбола 22 апр 2023, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
"Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии Новости футбола 22 апр 2023, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 "Барселона" отказалась от трансфера звезды "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 15:32 "Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:54 Нагельсманн выставил условие "Тоттенхэму" Новости футбола Сегодня, 14:23 Лукаку может получить шанс в "Челси" Новости футбола Сегодня, 13:11 Лэмпард назвал главную звезду "Челси" Новости футбола Сегодня, 13:07 Финал Лиги чемпионов проведут в неожиданном месте Новости футбола Сегодня, 12:38 "Ювентус" потерял своего лидера Новости футбола Сегодня, 12:25 "Барселона" готовит трансфер новой звезды Новости футбола Сегодня, 12:04 Ляказетту покорилася очередной рекорд Новости футбола Сегодня, 11:47 Ляказетт установил новый рекорд
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 26 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Брентфорд 26 апреля 2023 года Футбол 26 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 26 апреля 2023 года Футбол 27 апр 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Эспаньол 27 апреля 2023 года Футбол 27 апр 2023 Прогноз на матч Атлетик - Севилья 27 апреля 2023 года