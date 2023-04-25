"Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги

В матче 31-го тура чемпионата Испании “Жирона” на своем поле обыграла “Реал” со счетом 4:2.

Победу каталонскому клубу принес Валентин Кастельянос, который сделал покер. У гостей отличились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков провел на поле 72 минуте, но не отметился результативными действиями.

“Жирона”, набрав 41 очко, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал” с 65 очками остался на второй позиции.

“Жирона” – “Реал” - 4:2 (2:1)

Голы: Кастельянос, 12 - 1:0, Кастельянос, 24 - 2:0, Винисиус Жуниор, 34 - 2:1, Кастельянос, 46 - 3:1, Кастельянос, 62 - 4:1, Васкес, 85 - 4:2

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто, Мартинес, Хуанпе, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 89), Рикельме (Рейньер, 89), Ромеу, Цыганков (Фернандес, 72), Мартин (Артеро, 90), Кастельянос (Стуани, 72).

“Реал”: Лунин, Карвахаль (Васкес, 79), Рюдигер, Милитао, Начо (Камавинга, 52), Модрич (Тчуамени, 63), Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 79).

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