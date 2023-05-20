"Реал" продолжает искать нового нападающего: есть три кандидата

"Реал" продолжает искать нового нападающего.

По данным Diario AS, на данный момент у команды Карло Анчелотти есть три варианта на трансферном рынке летом.

В список попали Душан Влахович из "Ювентуса", Гарри Кейн из "Тоттенхэма" и Гонсалу Рамуш из лиссабонской "Бенфики".

Каждый из этих игроков может обойтись “сливочным” в крупную сумму.

Источник отмечает, что вряд ли можно ожидать, что Влахович, Кейн или Рамуш будут доступны за цену ниже 80 миллионов евро.