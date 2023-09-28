Реал продлит контракт с одним из важнейших футболистов команды

Согласно информации испанского издания Relevo, полузащитник Эдуарду Камавинга из "Реала" и сборной Франции близок к тому, чтобы подписать новый контракт с мадридским клубом.

По данным источника, соглашение молодого француза будет подписано на улучшенных условиях.

Переговоры о продлении соглашения, которое истекает в 2027 году, находятся в активной стадии.

Источник заверяет, что в ближайшее время стороны уладят последние нюансы, после чего состоится подписание нового контракта.

Эдуарду присоединился к "Реалу" в 2021 году из "Ренна". Тогда за него заплатили 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл в 37 матчах испанской Примеры и сделал одну результативную передачу. "Реал" занял второе место в чемпионате, набрав 78 очков, а чемпионом стала "Барселона".

В текущем сезоне Камавинга принял участие в семи матчах чемпионата, но пока не сумел отметиться результативными действиями. В целом, он является незаменимым игроком основного состава мадридского клуба.