"Реал" продлил контракт с опытным защитником

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Начо Фернандесом.

Новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2024 года.

33-летний Начо является воспитанником “Реала”. Всего он провел за клуб 319 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач. За сборную Испании сыграл 24 матча и забил один гол. 3-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 4-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 5-кратный победитель Клубного чемпионата мира.