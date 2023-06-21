"Реал" продлил контракт с одной из легенд клуба

Немецкий полузащитник Тони Кроос продлил контракт с “Реалом”.

Как сообщили на сайте клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне немец сыграл 30 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи в рамках чемпионата Испании.

За “Реал” Кроос играет с 2014 года. Всего на его счету 417 матчей и 20 титулов, включая четыре кубка Лиги чемпионов, пять трофеев Клубного чемпионата мира, четыре Суперкубка Европы, три чемпионства Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.